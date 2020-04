Polizei Düren

POL-DN: Im Kreisverkehr kollidiert

Inden (ots)

Am Mittwoch wurde ein Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Frau, von Krauthausen kommend, die L 12. Am Kreisverkehr, welcher die L 12 mit der Kreisstraße 43 verbindet, vergewisserte sie sich, ihrer Aussage nach, dass sich kein anderer Verkehrsteilnehmer im Kreisverkehr befand und fuhr dann selbst ein. In diesem Moment nahm die Dürenerin einen Rennradfahrer wahr, der von Merken aus kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Sie konnte ihren Pkw nicht rechtzeitig abbremsen. Es kam zu einer Kollision, bei der der Rennradfahrer stürzte. Der 31-jährige Radler aus Vaals wurde vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 650 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell