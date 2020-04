Polizei Düren

POL-DN: Jugendliche im Park von Fremden angegangen - Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Kreuzau (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden zwei 15-Jährige von Fremden angegangen. Die Täter schlugen einen der beiden Heranwachsenden und beschädigten den Motorroller des anderen.

Gegen 14:15 Uhr befanden sich die beiden Teenager in Kreuzau in einer Grünanlage zwischen der Straße "Am Kupferscheid" und deinem Wehr an der Rur. Den Aussagen der Jugendlichen nach tauchten plötzlich zwei junge Männer auf, die die beiden attackierten. Einer der Täter beschädigte den Motoroller mit dem die beiden unterwegs waren, der andere schlug einen der Jugendlichen mehrmals gegen den Kopf, wobei der Geschlagene glücklicherweise noch seinen Helm trug. Dann entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung wieder.

Sie wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- circa 18 Jahre alt - kurzer Haarschnitt - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Bauchtasche über der Schulter - südosteuropäischer Akzent

Täter 2

- circa 16-17 Jahre alt - etwa 180 cm groß - kräftige Statur - braune, lockige Haare - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt - südosteuropäischer Akzent

Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die zur Auffindung der Tatverdächtigen beitragen können, rufen Sie bitte die Leitstelle der Polizei Düren unter 02421 949-6425 an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell