Polizei Düren

POL-DN: Überfall am Dürener Bahnhof

Düren (ots)

Bereits am Montag wurde am Dürener Bahnhof ein 48 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten überfallen, geschlagen und bestohlen. Die Täter konnten flüchten.

Am Montag gegen 15:30 Uhr passierte der Mann aus Düren die Unterführung, die den Südeingang des Bahnhofes mit dem Nordeingang verbindet. Am Nordeingang, dem Platz an der Eisenbahnstraße, tauchten plötzlich zwei Personen auf, die Sturmhauben trugen. An den Stimmen erkannte der Überfallene, dass es sich bei den Tätern um Männer handeln musste. Einer der beiden packte den Passanten und verdrehte ihm die Arme, der andere besprühte den Mann mit Pfefferspray und schlug ihm in den Bauch. Die Täter stahlen das Handy ihres Opfers und flohen in einem roten PKW mit Dürener Kennzeichen vom Tatort.

Sollten Sie Angaben zu der geschilderten Situation machen können oder haben Sie zum Tatzeitpunkt rund um den Hauptbahnhof in Düren etwas Verdächtiges beobachtet? Dann kontaktieren Sie bitte unter 02421 949-6425 die Leitstelle der Polizei Düren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell