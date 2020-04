Polizei Düren

POL-DN: Einbruch auf Firmengelände in Jülich

Jülich (ots)

Auf einem Gelände an der Dürener Straße in Jülich kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zu einem Einbruch.

Am Dienstagmorgen wurden Beamte der Polizei zu einem Firmengrundstück an der Dürener Straße in Jülich gerufen. Unbekannte hatten sich zwischen Montagnachmittag, 16:00 Uhr und Dienstagmorgen 06:00 Uhr unbefugt Zugang zum eingefriedeten Gelände verschafft. Dann gingen die Täter einen Metallcontainer an, welcher als Werkstatt genutzt wird, indem sie eine Fensterscheibe aus Plexiglas entfernten. Im Inneren der Werkstatt durchsuchten Sie Werkzeugkoffer und Schränke und erbeuteten diverses Werkzeug. Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Sollten Sie Sie im genannten Tatzeitraum im Bereich der Dürener Straße Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

