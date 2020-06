Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Braunlage Dreister Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Nacht von Donnerstag, d. 04.06.2020, auf Freitag, d. 05.06.2020, in der Zeit zwischen 22.00 und 09.00 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am Marienhof in Braunlage zu einem dreisten Diebstahl von Gartenmöbeln. Von einem Grundstück wurden vier graue Gartensessel (Kunststoffgeflecht), sowie ein Gartentisch mit Alufuß und schwarzer Glasplatte entwendet. Vom Nachbargrundstück entwendete(n) der/die Täter einen Gartentisch, aus ebenfalls grauen Kunststoffgeflecht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 350 Euro. Da der/die Täter einen gleichartigen Gartensessel aus unbekannten Gründen zurückgelassen hatten, konnte dieser fotografiert und das Foto zu Fahndungszwecken dem Presseartikel beigefügt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

