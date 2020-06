POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Rentnerin in Jürgenohl wird Opfer eines Trickdiebstahles

Am Donnerstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr wird eine 88-jährige Rentnerin auf dem Rückweg vom Einkaufen vor ihrer Wohnung in der Stargarder Straße in Jürgenohl angesprochen. Ein etwa 40-jähriger Mann erklärt ihr, dass er vom Gericht komme und den Auftrag habe, ihre Geschäftsfähigkeit zu überprüfen. Er trägt ihre Einkäufe in die Wohnung und lässt sich hier ihre kompletten Bankunterlagen vorlegen. Zudem muss die Rentnerin ihm die Abläufe beim Bankgeschäften erklären. Nachdem er die Wohnung verlassen hat, stellt die Geschädigte fest, dass ihr 100 Euro Bargeld und die EC-Karte fehlen. Ob es anschließend zu einer Geldabhebung gekommen ist, kann zum Zeitpunkt derzeit noch nicht gesagt werden. Durch Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden. Etwa 185 cm groß und schlank, bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke und einem braunen Mundschutz vor dem Gesicht. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Goslar, Tel.: 05321/339-0

