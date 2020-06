Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen, 05.06.-06.06.2020

Goslar (ots)

Süßwarenautomaten entwendet

Seesen/Münchehof. Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter insgesamt drei "Kaugummiautomaten" aus einer fest verbundenen Halterung in der Straße "Im Winkel". Einer der Automaten konnte bei Strauchschnittarbeiten an der Grundschule Münchehof aufgefunden werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die genaue Schadenssumme und ob sich Münzgeld in den Automaten befunden hat, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381-944-0 in Verbindung zu setzen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell