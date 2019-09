Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen Radfahrerin am Mühlentorkreisverkehr verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (04. September 2019) ist eine Radfahrerin am Mühlentorkreisverkehr in Lübeck leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Renault Trafic hatte die 48-Jährige beim Abbiegen offenbar übersehen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lübecker mit seinem Renault Trafic die innere Spur des Kreisverkehrs am Mühlentor. Von dort aus wollte der Mann nach rechts in Richtung Mühlenbrücke abbiegen. Dabei übersah er offenbar die von rechts auf der äußeren Fahrradspur fahrende Lübeckerin, die erst an der Ausfahrt zur Kronsforder Allee den Kreisverkehr verlassen wollte. Fahrrad und Renault stießen im Einmündungsbereich der Mühlenbrücke zusammen. Dabei wurde die Lübeckerin leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt.

Das Damenrad der Geschädigten wurde durch den Zusammenstoß stärker beschädigt und ist nicht mehr fahrtauglich. An dem beteiligten PKW entstand leichter Sachschaden in Form von Lackschäden.

