Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnhausbrand in der Innenstadt von Neuwied

Neuwied (ots)

Durch die RLSt Montabaur und mehrere Anwohner wurde ein Wohnhausbrand in der Innenstadt von Neuwied gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatten sämtliche Bewohner das Objekt bereits verlassen. Der Brand brach im Bereich der Terrassen des Wohnobjekts aus, eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch das Brandgeschehen wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Der Brand wurde in der Nacht auf Freitag, 10.04.2020, gegen 01:50 Uhr, gemeldet.

