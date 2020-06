Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen gesucht - Diebstahl aus Vorgarten

Goslar (ots)

Braunlage. In der Zeit von Freitag, den 29.05. bis zum Dienstag, den 02.06.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter einen großen Margeritenbusch und ein Weidenbäumchen, beide samt Pflanzkübel, aus dem "Vorgartenbereich" eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schultal in 38700 Braunlage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 65 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

Suchalla-Schulz, PKin PSt Braunlage

