Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Sozia schwer verletzt

Südlohn (ots)

Am Samstag befuhr ein 46 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Stadtlohn gegen 19.10 Uhr die Windthorststraße aus Richtung Südwall kommend. Er fuhr in die Kreuzung mit dem Mühlenkamp ein, ohne auf die Vorfahrt einer 29-jährigen Autofahrerin aus Gescher zu achten, die den Mühlenkamp aus Richtung Bahnhofstraße kommend befahren hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 49 Jahre alte Sozia des Stadtlohners schwer verletzt wurde. Der 46-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

