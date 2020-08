Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schachtdeckel ausgehoben

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Sonntag hoben noch unbekannte Täter auf der Straße "Hof zum Ahaus" fünf Kanaldeckel aus und legte diese auf die Fahrbahn. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Polizeibeamten beseitigten die Gefahrenstellen und legten die Deckel wieder ein.

Es handelt sich keinesfalls um einen "Dumme-Jungen-Streich", sondern um eine "Dumme-Jungen-Straftat", da es zu schweren Folgen führen kann, wenn man als Verkehrsteilnehmer in einen offenen Schacht fährt oder tritt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

