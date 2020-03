Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter beschädigt hochwertigen Pkw; Ludwigsburg: Frau von Fahrbahn abgedrängt - Polizei sucht Unfallzeugen; Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Unbekannter beschädigt hochwertigen Pkw

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Montag, 5:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen hochwertigen Pkw, der in Kornwestheim in der Rechbergstraße abgestellt war. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack am Fahrzeug zerkratzt. Der Sachschaden wird auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Ludwigsburg: Frau von Fahrbahn abgedrängt - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Montag befuhr eine 52-Jährige gegen 12:50 Uhr mit ihrem VW die Frankfurter Straße in Ludwigsburg in Richtung Zentrum, als sie nach der BAB Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord von einem anderen Fahrzeug abgedrängt wurde. Die Frau befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen, als das unbekannte Fahrzeug vor ihr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, musste die Frau weiter nach rechts ausweichen. Dabei kam sie auf den Grünstreifen und kollidierte in der Folge mit zwei Verkehrsschildern. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der direkt nach dem Unfall kurz angehalten und sich nach dem Wohlbefinden der Frau erkundigt hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag gegen 12:05 Uhr kollidierte ein VW Jetta beim Ausparken in Möglingen am Rathausplatz mit einem dort geparkten Mercedes. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich anschließend mit seinem VW von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell