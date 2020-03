Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus, Mercedes beschädigt, Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr etwas Verdächtige in der Danziger Straße in Böblingen beobachtet haben. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher, indem er eine Terrassentür aufhebelte, Zugang in ein Wohnhaus. Anschließend durchsuchte er nahezu alle Möbelstücke in den Wohnräumen. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Böblingen: Mercedes beschädigt

Zwischen Freitag 08.30 Uhr und Samstag 15.00 Uhr stand ein Mercedes auf einem Discounter-Parkplatz in der Freiburger Allee in Böblingen und wurde von bislang unbekanntem Täter beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrerseite des PKW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen sich zu melden.

Böblingen: nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Aufmerksame Zeugen unterstützten das Polizeirevier Böblingen am Montagnachmittag nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Marktes für Kinderspielzeug in der Königsberger Straße in Böblingen. Gegen 14.20 Uhr bemerkten die Zeugen, dass ein Audi-Lenker beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes Sprinter beschädigt hatte. Der Mann stieg anschließend zwar aus seinem Fahrzeug aus und sah sich den Schaden an, doch ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, setzte er dann seine Fahrt fort. Die Zeugen alarmierten hierauf die Polizei und teilten den Beamten nach deren Eintreffen mit, dass der Fahrer des Audi möglicherweise alkoholisiert gewesen sein könnte, da er nicht standsicher war. Darüber hinaus konnten sie den Polizisten das Kennzeichen des Audi nennen und den Fahrer auch beschreiben. Im Zuge der nun eingeleiteten Fahndung stellten die Polizeibeamten das gesuchte Fahrzeug in der Altdorfer Straße in Holzgerlingen fest. Als sie den Audi einer Kontrolle unterzogen, saß die von den Zeugen beschriebene Person auf dem Beifahrersitz. Beim Fahrer handelte es sich um einen Bekannten des Mannes, der ihn aufgrund seines alkoholisierten Zustandes nachhause bringen wollte. Einen Atemalkoholtest konnte der 60-jährige Tatverdächtige aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht durchführen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.700 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell