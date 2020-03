Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinnsatz in Gärtringen; Unfallflucht in Gärtringen; Flurschaden - Gemarkung Aidlingen; Grundstücksmauer in Aidlingen beschädigt; Unfallzeugen in Sindelfingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen-Rohrau: Rauchentwicklung in Sporthalle

Am Montagnachmittag kam es in einer Sporthalle, die sich in der Hofstattstraße in Gärtringen-Rohrau befindet, zu einer Rauchentwicklung. Eine Zeugin, die die Tür zur Sporthalle aufgeschlossen hatte, stellte gegen 15:00 Uhr Rauch in der Sporthalle fest. Nachdem sie daraufhin die Rettungsleitstelle informiert hatte, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Ehningen, Herrenberg sowie Gärtringen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine defekte Heizungsanlage für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Heizungsanlage wurde in der Folge abgestellt und die Sporthalle, in der sich während der Rauchentwicklung niemand befand, belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens an der Heizungsanlage steht noch nicht fest.

Gärtringen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Montag zwischen 06:30 und 12:00 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Gärtringen abgestellt war. Der Unbekannte stieß gegen die Beifahrerseite des geparkten Fahrzeugs und fuhr anschließend davon. Der entstandene Sachschaden am Audi wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0.

Aidlingen: Unbekannter verursacht Flurschaden

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Freitag 12:00 Uhr und Montag 10:00 Uhr einen Flurschaden im Naturschutzgebiet Venusberg im Bereich Aidlingen. Der Unbekannte fuhr in dem Schutzgebiet über Grünflächen, über einen Erdhügel und das dortige Wasserreservoir. Anhand von Reifen- und Driftspuren wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein Buschwerk geriet. Dadurch wurde der Wagen mutmaßlich beschädigt. An der Unfallörtlichkeit blieben diverse Glasfragmente von Beleuchtungseinrichtungen, blaue Lacksplitter und ein blauer Tankdeckel zurück. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der Versucher mit einem Pkw der Marke Subaru oder Suzuki unterwegs gewesen sein. Der angerichtete Flurschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Aidlingen: Grundstücksmauer beschädigt

Nachdem es am Montag zwischen 12:30 und 23:15 Uhr in der Gärtringer Straße in Aidlingen zu einer Verkehrsunfallflucht kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte auf noch ungeklärte Art und Weise eine Grundstücksmauer, die im Bereich eines Wohnhauses eine Garage und den Gehweg voneinander trennt. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln. Der angerichtete Sachschaden wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Unfallzeugen, sich unter der Tel. 07031 697-0, zu melden.

Sindelfingen-Maichingen: Unfallzeugen gesucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 11:20 Uhr auf der Sindelfinger Straße in Sindelfingen-Maichingen ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Hyundai-Lenker war auf der Sindelfinger Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des Bürgerhauses musste der 32-Jährige vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts in eine Lücke ausweichen. Hierbei streifte er einen geparkten Seat, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind derzeit unklar. Es ist lediglich bekannt, dass der unbekannte Fahrzeuglenker möglicherweise am Steuer eines dunklen SUV saß.

