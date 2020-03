Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbruch in Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, die zwischen Samstag 19.30 Uhr und Montag 06.00 Uhr in ein Schulzentrum im Römerhügelweg in Pflugfelden einbrachen. Um in das Gebäude eindringen zu können, schlugen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss ein. Im Innern brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten verschiedene Büros. Ob ihnen hierbei auch etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

