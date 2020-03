Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Vier Autos zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Samstagabend in der Ulmenstraße in Sindelfingen-Maichingen verübt wurde. Gegen 23.00 Uhr konnten Zeugen beobachten, dass ein noch unbekannter Mann aus dem Pappelweg in die Ulmenstraße torkelte. Im weiteren Verlauf beugte er sich über die Motorhaube eines Peugeot, der in der Ulmenstraße auf einem Privatstellplatz abgestellt war. Nachdem der Mann seinen Weg entlang weiterer geparkter Fahrzeuge in Richtung der Nikolaus-Otto-Straße fortgesetzt hatte, konnten am Folgetag vier beschädigte Autos festgestellt werden. Höchstwahrscheinlich wurden die Fahrzeuge von dem unbekannten Mann zerkratzt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

