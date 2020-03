Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Sachbeschädigung in Renningen; Pkw-Aufbrüche in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12:20 Uhr in Sindelfingen ereignete. Der 43-jährige Fahrer eines Jeep war auf der Straße "Obere Vorstadt" unterwegs. An der Kreuzung zur Leonberger Straße wollte er nach links abbiegen, um weiter die Straße "Obere Vorstadt" zu befahren. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf einen entgegenkommenden 23-Jährigen, der mit einem BMW die Leonberger Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Eine 40 Jahre alte Beifahrerin, die im BMW saß, erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Renningen: Sachbeschädigung auf Freibadgelände

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 16:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr etwas Verdächtiges in der Daimlerstraße in Renningen beobachten konnten. Vermutlich hatten mehrere Täter auf dem Freibadgelände Unfug getrieben, wodurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Auf dem Areal, dass wegen Umbauarbeiten nur zum Teil eingezäunt ist, suchten die Unbekannten den Umkleidebereich auf. Hier lösten sie teilweise einen Metallspiegel aus seiner Halterung und rissen aus einem Umkleideschrank ein Schloss heraus. Anschließend begaben sie sich noch zu einem angrenzenden Geräteraum. Dort zogen sie diverse Schwimmgeräte aus den Regalen und verteilten diese im Raum. Nachdem sie den Standort eines Wasserballtors noch verändert hatten, suchten sie das Weite. Ob vom Freibadgelände Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Böblingen: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Insgesamt drei Pkw, die zwischen Freitag 16:30 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße auf dem Parkplatz der S-Bahn Haltestelle Böblingen-Hulb standen, wurden durch einen bislang unbekannten Täter heimgesucht. An den Fahrzeugen, einem Opel, einem Skoda und einem Smart, schlug der Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe ein. Aus dem Smart gelang es ihm eine Handtasche samt Inhalt zu stehlen. Derzeit ist noch unklar, ob aus den beiden anderen Fahrzeugen etwas entwendet wurde. Darüber hinaus steht die Höhe des angerichteten Sachschadens ebenfalls noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell