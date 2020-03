Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Einbruch in Getränkemarkt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 00:10 und 00:30 Uhr in einen Getränkemarkt in der Hohenzollernstraße in Hildrizhausen ein. Über einen abgestellten Wohnanhänger gelangten die Unbekannten zu einem höhergelegenen Fenster, das im Anschluss eingedrückt wurde. Nachdem die Einbrecher in das Objekt eingestiegen waren, entwendeten sie aus einem Büro einen Tresor samt dem enthaltenen Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Möglicherweise wurde der Tresor anschließend im Bereich des angrenzenden Discounter-Parkplatzes befördert und dort zur Abholung verdeckt bereitgestellt. Nachdem eine aufmerksame Anwohnerin gegen 00:30 Uhr das offenstehende Fenster und drei Personen in der Nähe der Tatörtlichkeit feststellen konnte, alarmierte sie umgehend die Polizei. Sofort führten hinzugezogene Beamte Fahndungsmaßnahmen durch und umstellten das Objekt. Mit zwei Polizeihunden wurde der Getränkemarkt schließlich durchsucht, doch die Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Gegen 08:10 Uhr suchten vermutlich dieselben Täter den Tatort erneut auf und transportierten den zunächst zurückgelassenen Tresor mit einem weißen BMW ab. Ein Zeuge beobachtete die Situation und informierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten die drei dunkel gekleideten Männer allerdings nicht mehr antreffen. Auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in die auch benachbarte Polizeipräsidien und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führten nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-00 zu melden.

