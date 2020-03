Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Brand eines Garagenkomplexes; Besigheim: Mercedes zerkratzt; Eberdingen: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

Ingersheim-Großingersheim: Brand eines Garagenkomplexes

Die Freiwilligen Feuerwehren Ingersheim und Bietigheim-Bissingen rückten am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in den Christian-Härle-Weg in Großingersheim aus, nachdem es zu einem Brand eines Garagenkomplexes gekommen war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer, das alle drei Garagen des Komplexes in Mitleidenschaft zog, zügig löschen. Durch die Hitzeentwicklung entstand im Lack der Fahrzeuge, die sich im Innern der Garagen befunden hatten, Blasen. Darüber hinaus wurden sie nach den bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt. Der Gebäudesachschaden dürfte sich auf rund 50.000 Euro belaufen. Die zugehörigen Wohnhäuser blieben unversehrt. Diese sind durch einen separaten Weg vom Garagenkomplex getrennt. Bislang ist die Ursache der Brandentstehung unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-9 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

Besigheim: Mercedes zerkratzt

Zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Montag 07.30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen Mercedes, der in der Schulbrunnengasse in Besigheim abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die Beifahrerseite und die Heckklappe. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/405080, entgegen.

Eberdingen-Hochdorf: Einbruch in Bäckereifiliale

In der Nacht zum Dienstag suchten bislang unbekannte Einbrecher eine Bäckereifiliale in der Eberdinger Straße in Hochdorf heim. Das Geschäft befindet sich im Gebäude eines Discounters. Die Täter versuchten wohl zunächst eine Tür, die in die Bäckerei führt, aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, entfernten sie einen Gullydeckel vom Parkplatz des Discounters und warfen diesen durch ein Fenster. Durch die so entstandene Öffnung verschafften sich die Einbrecher Zutritt ins Innere. Sie gelangten in einen Aufenthaltsraum, den sie durchsuchten. In den eigentlichen Verkaufsraum konnte sie jedoch nicht vordringen. Mutmaßlich machten sich die Täter ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

