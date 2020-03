Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: mindestens zehn Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 19.00 Uhr und Samstag 14.20 Uhr in der Waldburgstraße in Böblingen eine Sachbeschädigung beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter zogen durch die Waldburgstraße und beschädigten zehn PKW, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. In allen Fällen wurde jeweils ein Außenspiegel der Fahrzeuge abgeschlagen bzw. abgetreten. Beschädigt wurden zwei Mercedes, ein Seat, ein VW, ein Hyundai, ein Fiat, ein Suzuki, zwei Ford und ein Renault. An einem weiteren Fiat stellten die Beamten, die sich vor Ort befanden, ebenfalls einen Sachschaden fest. Derzeit kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um einen Altschaden handelt. Insgesamt dürfte sich der hinterlassene Sachschaden auf rund 5.000 Euro belaufen. Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell