Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw flüchtet nach Unfall

Medebach (ots)

Korrekturmeldung (Überschrift) Nach einer Unfallflucht am Donnerstag auf der Österstraße sucht die Polizei nach einem polnischen Ford. Bei dem Unfall wurde eine 43-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Um 08.55 Uhr fuhr die Medebacherin mit ihrem Fahrrad auf dem Holtischen Weg in Richtung Österstraße. Als der dunkelblaue Ford von der Österstraße geradeaus in die Straße "Am Faustweg" fuhr, musste die Fahrradfahrerin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierbei fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht. Ohne sich um die Frau zu kümmern, fuhr der dunkelblaue Ford mit dem polnischen Kennzeichen in Richtung "Faustweg" weiter. Weitere Hinweise zum dem flüchtigen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

