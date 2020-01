Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Korrektur: Pedelec-Fahrer nicht an Unfallfolgen verstorben

Olsberg (ots)

Am 29. Januar berichteten wir über den Unfalltod eines 79-jährigen Pedelec-Fahrers aus Olsberg. Der Mann war am 22. Januar mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Ermittlungen ergaben nun, dass der Mann nicht an den Folgen des Sturzes gestorben ist. Wir bitten die falsche Berichterstattung zu entschuldigen.

