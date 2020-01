Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg: Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Wennigloh ein. Zwischen 12.30 Uhr und 19.10 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses auf der Straße "Auf der Haar" auf. Aus dem Haus entwendeten die Täter einen Tresor. Zeugen beobachteten gegen 18.30 Uhr zwei verdächtige Männer in der Nähe des Tatorts. Diese luden einen großen Gegenstand in einen silbernen Pkw-Kombi. Ein Mann trug eine blaue Jeans, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Wollmütze. Weiter Beschreibungen liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

