Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 22.03.2019, 12:50 Uhr,

Northeim (gro)

Ein 24-jähriger Osteröder befuhr mit einem Ford die Göttinger Straße in Richtung Sudheim. In Höhe einer Einmündung übersieht er, dass ein Seat verkehrsbedingt halten muss und fährt auf. Die Fahrzeugführerin des Seat, eine 28-jährige Northeimerin, erleidet Rücken- und Nackenschmerzen und wird einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell