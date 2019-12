Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Körperverletzung in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In einer Gaststätte in der Hauptstraße kam es am Freitag, 27.12.19, gegen 22.50 Uhr, zu einer Auseinandersetzung. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann ein fremdes Handy nahm und dieses vermutlich zur späteren Mitnahme versteckte. Als der Mann darauf angesprochen wurde, kam es zum Streit. Hierbei soll der 43-jährige Mann eine Frau an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen haben. Erst nach dem Eintreffen der Polizei ließ der Mann die Frau los. Er wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen und wird angezeigt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten.

