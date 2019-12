Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 23.12.19, bis Sonntag, 29.12.19, wurde in die Freie Evangelische Schule in der Austraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Tür gelangten die oder der Täter in die Räume des Sekretariats und durchwühlten mehrere Schränke. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Schulgelände aufgefallen waren.

