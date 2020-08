Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrer meldet Schaden nicht

Gescher (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter in Gescher verursacht. Der Geschädigte hatte am Samstag, gegen 17.00 Uhr, seinen grauen VW Tiguan auf einer Garagenzufahrt an der Bahnhofstraße in Gescher geparkt. Die Beschädigungen hat er am Sonntag, gegen 12.30 Uhr festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

