Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht

26954 Nordenham, Burgstraße, dortiger Parkplatz am Seenpark Samstag, 09.05.2020, 16.30 Uhr - 17.00 Uhr.

Am Samstag, den 09.04.2020, um 17.00 Uhr, wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße in Nordenham auf dem Parkplatz beim dortigen Seenpark gemeldet.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer hatte gegen 16.30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz vorwärts in Richtung B212 eingeparkt. Nach einem Spaziergang musste der Pkw-Fahrer feststellen, dass vermutlich ein Pkw den geparkten Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt hat. Es entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter Tel.: 04731/ 9981-0, zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

26954 Nordenham, Mittelweg

Am Samstag, 09.05.2020, um 23:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW Polo in Nordenham den Mittelweg. Dieser hatte jedoch kein Licht am Fahrzeug eingeschaltet. Aus diesem Grund ist der Pkw-Fahrer durch die Polizei kontrolliert worden. Hier wurde im Verlauf der Kontrolle zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Atemalkoholkonzentration betrug 1,59 Promille. Es wurden eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet. Ferner wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

