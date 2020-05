Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 09.05.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die Bremer Straße stadteinwärts. Als er dann nach links auf die Syker Straße einbog übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrer. Als der Kradfahrer bremste und versuchte auszuweichen kam er zu Fall. Hierdurch wurde der 50-jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 2000,- EUR geschätzt.

Am 09.05.2020 gegen 13:25 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Delmenhorst die Düsternortstraße stadteinwärts. Im Kurvenbereich in Höhe des Stadions überholte er den Pkw eines 26-jährigen Delmenhorsters. Laut Zeugenaussagen beschleunigte dieser während des Überholmanövers, weshalb es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden in Richtung Brendelweg fahrenden 22-jährigen Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst kam bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Am Motorrad und Pkw entstanden Schäden welche auf ca. 9000,- EUR geschätzt wurden. Gegen den 32- und den 26-jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

