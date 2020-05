Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich der Poliezi Brake

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht durch Polizei beobachtet

Am Samstag, 09. Mai 2020, gegen 18:25 Uhr, befanden sich Beamte der Polizei Brake in einer Sachverhaltsaufnahme in der Paul-Brodek-Straße in Brake. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 44-jährige Brakerin mit einem Pfelegedienst-Fahrzeug die Paul-Brodek-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Als sie an einem ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa vorbeifuhr, hörten die Beamten einen lauten Knall. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, entfernte sich dann aber vom Unfallort. Der Opel Corsa eines 58-jährigen Brakers wies sichtbare Unfallschäden auf. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Anhand der Zuordnung des Pflegedienstes konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen die 44-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Berauschter Rennradfahrer verursacht Verkehrsunfall in Brake

Am Samstag, 09. Mai 2020, gegen 23:00 Uhr, befuhr 30-jähriger Braker mit einem Rennrad die Auricher Straße in Richtung Lüneburger Straße in Brake. Der Mann übersah eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem dortigen Bordstein. Durch den Aufprall mit vermutlich hoher Geschwindgkeit stürtze er von dem Rennrad und zog sich Verletzungen am Kopf und der Schulter zu. Die Felge des Vorderrades brach durch die Wucht des Aufpralles. Der 30-Jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug medizinisch versorgt. Während der Unfallaufnahme wurde beim 30-jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 0,91 Promille festgestellt. Da Ausfallerscheinungen begründet wurden, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Gegen den Braker wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitzt. Der Schaden am Rennrad wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.

Stationärer Blitzer an der B 211 in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Am Sonntag, 10. Mai 2020, gegen 02:30 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei Brake, dass das staionäre Geschwindigkeitsmessgerät an der B 211, in der Heinrich-Schütte-Straße in Ovelgönne, brennen würde. Bislang unbekannte Täter setzten das Gerät mittels Brandbeschleuniger in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Großenmeer, die mit 13 Kameraden vor Ort war, war das Feuer bereits erloschen. Der Schaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

