POL-DEL: Pressemeldung für den Landkreis Oldenburg

Hude Verkehrsunfall

Auf der Vielstedter Straße in der Gemeinde Hude kam es am 09.05.2020 gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall als ein 18-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Trecker) mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Straße Vosteen einbog. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam erst im Graben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Der beschädigte Trecker musste durch einen Abschleppunternehmer aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 8000,- EUR geschätzt Wildeshausen - Fahrt unter alkoholischer Beeinflussung

Wildeshausen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 06:05 Uhr, wurde ein 49-jähriger männlicher Führer eines Transporters im Dahlienweg angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Fahrzeugführer aus der Ukraine unter Alkoholeinfluss stand.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Ganderkesee - Lagerfeuer im Waldstück

Bereits am Samstag, gegen 09:30 Uhr, mussten zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee ausrücken, um in dem Waldstück im Bereich des Heideweges ein Lagerfeuer zu löschen. Unbekannte Personen hatten sich offensichtlich hier zuvor zum Konsumieren von Alkohol und Lebensmitteln getroffen und errichteten hierbei ein Lagerfeuer.

Beim Eintreffen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise zur Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ganderkesee (04222-9446-0) melden.

