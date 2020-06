Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leichtverletzter Motorradfahrer in Leonberg; Skateboarder in Herrenberg angefahren; Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 8 bei Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg/ K1011: Leicht verletzter Motorradfahrer

Am Donnerstag kam es gegen 20:20 Uhr auf der Kreisstraße 1011 bei Leonberg zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Südrandstraße (K1011) in Leonberg in Richtung der Anschlussstelle Leonberg-West, als ihm eine 22-Jährige mit ihrem VW Polo entgegenkam. Beide wollten in eine dortige Tankstelle einfahren, wobei die 22-Jährige beim Linksabbiegen vermutlich den 33-Jährigen übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte auf die Motorhaube des VW. Er wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Herrenberg: Skateboarder angefahren

Nachdem ein 18-Jähriger auf seinem Skateboard am Donnerstag gegen 19:25 Uhr vermutlich nicht auf den Verkehr achtete, kam es in der Mozartstraße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall. Der junge Mann querte auf seinem Skateboard die Mozartstraße, als gerade ein 22-Jähriger in seinem Ford Fiesta die Straße entlang gefahren kam. In der Folge kollidierte der 18-Jährige mit der Front des Ford und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

BAB8/ Sindelfingen: 18.000 Euro Sachschaden

Eine 23-Jährige musste am Donnerstag gegen 13:50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ihren BMW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Einem in seinem BMW X3 dahinterfahrenden 48-Jährigen gelang dies nicht mehr, so dass die Fahrzeuge in der Folge kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung waren alle drei Fahrspuren zeitweise gesperrt. Es wurde vor Ort eine Umleitung eingerichtet.

