Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Straelen (ots)

Offenbar bereits in der Nacht zu Freitag, 04.10.2019, hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen grünen Mercedes Vito mit Soester (SO) Kennzeichen beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Der Besitzer hatte den Wagen um 20.00 Uhr rückwärts in einer Parklücke auf dem Südwall abgestellt und den frischen Unfallschaden vorn links um 09.00 Uhr bemerkt. Die Polizei hat vor Ort gelbliche Farbpartikel vom Verursacherfahrzeug sichergestellt, sucht aber dennoch Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 02831-1250, zu melden. (SI)

