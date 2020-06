Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 62-Jähriger will sich in Böblingen bei Verkehrskontrolle nicht ausweisen; Exhibitionist in Böblingen aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 62-Jähriger will sich bei Verkehrskontrolle nicht ausweisen

Ein 62-Jähriger sollte am Donnerstag gegen 16:10 Uhr in der Karlstraße in Böblingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und wollte sich dabei nicht ausweisen. Das Fahrzeug des Mannes war den Polizisten zuvor aufgefallen, weil die Frontstoßstange defekt war und auf die Straße hing. Nach der Aufforderung sich auszuweisen verhielt sich der 62-Jährige sofort aufbrausend und aggressiv. So verlangte er von den Beamten, dass diese sich legitimieren sollten. Trotz Streifenwagen und Uniformen zweifelte er die Echtheit der Polizisten an. Da der Mann sich weiterhin vehement weigerte die notwendigen Papiere auszuhändigen, musste er letztlich unter Zwang aus dem Fahrzeug geholt werden. Er versuchte sich hierbei mit großer Körperkraft dagegen zu wehren und beleidigte die eingesetzten Beamten. Nachdem die Identität des Mannes letztlich feststand, wurde er auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Böblingen: Exhibitionist aufgetreten

Ein Exhibitionist soll am Donnerstag gegen 16:05 Uhr in der Altinger Straße in Böblingen gegenüber einer 35-Jährigen aufgetreten sein. Die Frau war im dortigen Waldgebiet mit ihrem Hund spazieren, als sie den Unbekannten mit entblößtem Geschlechtsteil auf einer Bank sah. Der Mann wird als etwa 20 bis 28 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll ein schwarzes Sweatshirt mit dem Schriftzug "Champion" sowie eine dunkelblaue enge Jeans getragen und eine schwarze Gürteltasche und rote Regenjacke mit sich geführt haben. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 130 0 entgegen.

