POL-LB: Einbruch in Sachsenheim; Sachbeschädigung in Sachsenheim und in Ditzingen; Unfallflucht in Kornwestheim; Diebstahl in Kornwestheim; Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz

Sachsenheim-Hohenhaslach: Modeschmuck gestohlen

Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 2740660, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr im Trollingerweg in Hohenhaslach verübt wurde. Mithilfe einer Leiter gelangte ein bislang unbekannter Täter in den ersten Stock eines Wohnhauses. Dort hebelte er anschließend eine Balkontür auf und verschaffte sich so Zugang zu einer Wohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchte er mehrere Zimmer und entwendete Modeschmuck im Wert einer dreistelligen Summe. Der angerichtete Sachschaden an der Balkontür beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Sachsenheim: Heckscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 17.30 Uhr in der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim sein Unwesen. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe eines Nissan ein, der auf einem Stellplatz im Bereich eines Wohnhauses abgestellt war. Hierdurch richtete er einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Ditzingen-Hirschlanden: Unbekannte beschädigen Bushaltestellen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Hohe Straße in Ditzingen-Hirschlanden zwei Bushaltestellen beschädigt. An den Bushaltestellen, die sich unweit voneinander entfernt befinden, wurde jeweils die Verglasung der Haltestellenhäuschen eingeschlagen. Anschließend suchten die Vandalen das Weite. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Kornwestheim: VW Passat beschädigt

Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstag zwischen 03:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Stauffenbergstraße in Kornwestheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An der genannten Örtlichkeit war im Tatzeitraum ein VW Passat gegenüber einer Bushaltestelle geparkt. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den geparkten Wagen, wodurch die Frontstoßstange und der linke vordere Kotflügel beschädigt wurden. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0.

Ludwigsburg-Hoheneck: Kompletträder gestohlen

Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Dieb zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 12:00 Uhr in die Tiefgarage eines Wohnhauses in der Beihinger Straße in Ludwigsburg-Hoheneck. Aus der Tiefgarage ließ der Täter vier Reifen samt Felgen, die auf einem Stellplatz gelagert waren, mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Brems- und Gaspedal verwechselt

Ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Heiligkreuzstraße in Vaihingen an der Enz ereignete. In der Heiligkreuzstraße, auf Höhe einer Kirche, wollte eine 86 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo, in Richtung der Goethestraße, am rechten Fahrbahnrand vorwärts in eine Parklücke einfahren. Als die Dame sah, dass die Parklücke zu schmal ist, lenkte sie nach links und streifte hierbei einen geparkten Mazda. Im Anschluss fuhr sie weiter vorwärts und touchierte einen Seat, der links neben den Mazda geparkt war. Daraufhin wollte die 86-jährige Autofahrerin rückwärtsfahren und verwechselte hierbei vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Ihr Wagen beschleunigte in der Folge und fuhr auf den am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Volvo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo über eine Bordsteinkante und anschließend gegen eine angrenzende Mauer geschoben. Obendrein prallte die VW-Lenkerin, die nach wie vor rückwärtsfuhr, ebenfalls gegen die Mauer. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an der Mauer jedoch kein Sachschaden. Der VW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

