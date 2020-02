Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Brände an einem Ort/Diverse Einbrüche und Einbruchversuche in Praxen und Büros

Werdohl (ots)

Zweimal musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zur Rodtstraße ausrücken. Um 1.40 Uhr brannte dort ein Daimler. Der Pkw wurde zerstört. Die Feuerwehr Werdohl löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Um 5.49 Uhr kam die nächste Brandmeldung: Diesmal brannte ein Container. Ein Zeuge löschte den Brand mit einem Gartenschlauch.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag in eine Praxis an der Wilhelmshöhe ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

In derselben Nacht versuchten Einbrecher, durch Aufhebeln dreier Außentüren in die Praxisräume einer Praxis an der Straße Am Wiemen einzubrechen Der Versuch schlug fehl und die Täter gelangten nicht in die Praxisräume. Es entstand Sachschaden.

Der oder die Täter hatten an der Freiheitstraße eine weitere Praxis zum Ziel. Zwischen 12.02. und 15.2. versuchten sie, eine Tür erfolglos aufzubrechen. Auch hier entstand Sachschaden.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag versuchten Einbrecher die Eingangstür eines Reisebüros an der Derwentsider Straße aufzuhebeln. Auch dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Auch an der Freiheitsstraße waren Einbrecher aktiv. In der Nacht auf Freitag versuchten sie in einem Bürogebäude gleich an zwei Stellen einzudringen. Der Versuch scheiterte. Sie gingen leer aus. Es entstand Sachschaden.

An der Breslauer Straße waren die Einbrecher auf ein weiteres Büro aus. Auch hier scheiterten die Hebelversuche. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen Sachschaden.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den angezeigten Straftaten.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell