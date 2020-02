Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher beobachtet

Balve (ots)

Einbrecher versuchten sich am vergangenen Samstag gegen 20 Uhr an einem Haus im Bereich Burgbergweg. Zwei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie versuchten, eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, liefen sie zu einem Fahrzeug und fuhren davon. Es entstand Sachschaden an der Terrassentür, die Täter gelangten jedoch nicht in Hausinnere. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Mellen am Samstagabend nimmt die Polizei in Menden entgegen.

