Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Eberdingen; Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung in Bietigheim-Bissingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Hochdorf: Einbruch in Bäckereifiliale

Mutmaßlich ohne Beute machte sich ein bislang unbekannter Täter davon, nachdem er zwischen Mittwoch 23:45 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Keltenstraße in Hochdorf eingedrungen war. Der Unbekannte hebelte gewaltsam ein Fenster auf und begab sich anschließend in die Räumlichkeiten der Filiale. Dort suchte er nach Stehlenswertem und hebelte im Verkaufsraum zwei Kassen auf. Darin befand sich jedoch kein Geld und der Dieb machte sich ohne Diebesgut aus dem Staub. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 31245, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung

Wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstagabend in der Holzgartenstraße in Bietigheim sein Unwesen trieb. Gegen 23:30 Uhr soll der Unbekannte im Bereich der Metterbrücke einen 16-jährigen Jugendlichen angesprochen und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert haben. Als der 16-Jährige dies verneint hatte, soll der Täter die Schuhe des Jugendlichen gefordert und ihm mutmaßlich mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Tumult wurde ein Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und gab sich zu erkennen. Der Unbekannte ließ sich davon zunächst nicht beirren und gab vor, ein Messer hervorholen zu wollen. Hierauf habe er anschließend in die Innenseite seiner Jacke gefasst. Ob er in der Folge tatsächlich einen Gegenstand in der Hand hielt, ist derzeit nicht bekannt. Nachdem sich der Zeuge erneut mehrfach lautstark zu erkennen gegeben hatte, suchte der Täter schließlich ohne Beute das Weite und entfernte sich in Richtung Hauptstraße / Kronenzentrum. Bei ihm soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint handeln, der circa 180 bis 185 cm groß und etwa 80 Kilogramm schwer ist. Er hat sehr kurze Haare und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeansjacke mit eventuell hellem Innenfutter im Bereich des Kragens. Während die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ergreifung des Täters führten, wurde der leicht verletzte Jugendliche durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 07141 18-9.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell