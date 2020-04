Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Verdächtige Personen machen sich an Autos zu schaffen

Mainz-Gonsenheim (ots)

Samstag, 11.04.2020 23:19 Uhr Sonntag, 12.04.2020 00:02 Uhr

In der Nacht zum Sonntag werden der Mainzer Polizei gleich zwei Mal verdächtige Personen gemeldet, die sich im Stadtteil Gonsenheim an geparkten Autos zu schaffen machen. Am späten Samstagabend können Zeugen in der der Kirchstraße beobachten, wie gegen 23:19 Uhr, drei Personen an geparkten Fahrzeugen vorbeigehen und an jedem Fahrzeug probieren ob es verschlossen ist. Ein 22-jähriger Anwohner spricht die Personen an, worauf diese die Flucht ergreifen. Die verständigten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 können im Umfeld zunächst auch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Keine Dreiviertelstunde später wird die verdächtige Personengruppe erneut gemeldet. Diesmal im Bereich der Elsa-Brändström-Straße und des Wildparks. Letztlich können ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Beide wurden zuvor von den Zeugen eindeutig beschrieben. Die dritte Person kann nicht mehr angetroffen werden. Bislang konnten keine Fahrzeuge festgestellt werden, aus denen tatsächlich etwas gestohlen wurde. Eventuelle Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell