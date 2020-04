Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Motorradfahrer beschädigt Verkehrsinsel - Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Freitag, 10.04.2020, 11:58 Uhr

Am Freitagmittag, kurz vor Zwölf Uhr wird eine Verkehrsinsel in der Oberstadt teilweise erheblich Beschädigt. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Freitagmittag gegen die Verkehrsinsel in der Salvatorstraße gefahren. Nach Zeugenaussagen, war der Motorradfahrer nicht verletzt und hat noch an der Unfallstelle telefoniert. Letztlich entfernte er sich fahrenderweise, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Bodenplatte der Insel ist komplett aus der Verankerung gerissen und die Verkehrsschilder verbogen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

