Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter Reifenstecher im Nordkreis

Dedelstorf (ots)

Dedelstorf, OT Repke und OT Oerrel 23.04.2020

Im Norden des Landkreises Gifhorn scheint in den vergangenen Wochen ein dreister Reifenstecher sein Unwesen zu treiben.

Zunächst wurde polizeilich bekannt, dass ein unbekannter Verursacher mehrere Reifen an Beregnungsanlagen in der Gemarkung Repke zerstochen hatte. Am 23. April um 20.25 Uhr wurden dann an einem Ackerrand am Gemeindeverbindungsweg von Repke nach Oerrel zwei Reifen an einem fahrbaren Jagdansitz zerstochen. Ein Jäger saß auf einer Kanzel und beobachtete den Täter hierbei.

Die Beschreibung: Zirka 20 bis 25 Jahre alt, korpulent, volles Gesicht, etwa 170 Zentimeter groß. Bekleidung: schwarze Fahrradshorts, schwarzes T-Shirt mit gelben Flecken, schwarzgelber Fahrradhelm, dunkle Turnschuhe mit hellen Streifen Fahrrad: Eine Art Rennrad, mit rechteckigem silbergrauen Rahmen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Radfahrer mit der vorgenannten Beschreibung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hankensbüttel unter der Rufnummer 05832/979340 zu melden.

