Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkplatzstreit eskaliert

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen und nasse Kleidung waren am Sonntag die Folgen eines Nachbarschaftsstreits. Grund dafür war nach Angaben Geschädigten ein geparktes Auto auf dem Rotdornweg. Ein 64-jähriger Gronauer war nicht damit einverstanden, dass ein Auto direkt an dessen Grundstück geparkt wurde. Als seine 33-jährige Nachbarin ihren Besuch zu dessen Fahrzeug brachte, wurden die Personen von dem 64-Jährigen zunächst verbal und dann auch mit Wasser aus einem Gartenschlauch angegangen. Die Situation spitzte sich aber weiter zu und der Schlauch, am Ende mit einem Rasensprenger bestückt, wurde als Schlagwerkzeug eingesetzt. Zu guter Letzt schlug der Gronauer auf seine Nachbarin ein.

