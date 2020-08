Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Gullideckel fehlte

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Vreden (ots)

Zum Glück ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag nur Sachschaden entstanden. Eine 49-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 05.45 Uhr auf der Breslauer Straße in Vreden über einen Gullischacht, auf dem der Deckel fehlte. Zuvor hatten Unbekannte diesen offensichtlich entfernt. Wie in unserer Pressemeldung "Ahaus - Schachtdeckel ausgehoben" bereits geschrieben, handelt es sich nicht um einen "Dummen-Jungen-Streich". Es ist weder lustig, noch besonders kreativ, für solche hinterlistigen Gefahrenstellen zu sorgen. Der Gullideckel lag in unmittelbarer Nähe des Tatortes und wurde noch von der Geschädigten wieder eingelegt. Weitere Gefahrenstellen wurden an dem Morgen nicht festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

