Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ins Gesicht geschlagen

Rastatt (ots)

Im Zuge eines Streits am Montagnachmittag, soll ein noch Unbekannter einer 35-Jährigen einen Schlag in ihr Gesicht versetzt haben. Zeugen meldeten gegen 15:40 Uhr die Streitigkeit zwischen den beiden Radfahrern auf dem Murgdamm an der `Prinz-Eugen-Straße` und alarmierten die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Ordnungshüter konnten den Mann nicht mehr antreffen. Die Mittdreißigerin wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in die Klinik nach Rastatt gebracht. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

