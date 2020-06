Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugenaufruf nach Fahrzeugdiebstahl

Durmersheim (ots)

Das `Fehlen` einer Mercedes Benz S-Klasse beschäftigt seit Montag Beamte des Polizeireviers Rastatt. Der schwarz folierte Wagen mit Bühler Zulassung war zwischen 6 Uhr und 13 Uhr in der `Poststraße` auf dem Parkplatz neben der dortigen Kirche verschlossen abgestellt. In diesem Zeitraum haben Unbekannte den Wagen ersten Erkenntnissen zufolge entwendet. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Polizei.

