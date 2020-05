Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 15. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Seinstedt: neuerlicher Einbruch in Scheune

Mittwoch, 13.05.2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 14.05.2020, 07:00 Uhr

In Seinstedt, Bundesstraße, brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut in eine Scheune ein und entwendeten weitere technische Teile der GPS Systeme zweier landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Ein Tatzusammenhang zum Einbruch in der Nacht zuvor (bereits berichtet) ist anzunehmen. Hinweise: 05331 / 933-0.

