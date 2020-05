Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.05.2020

Peine (ots)

Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße "An der Feuerwache" in Vechelde ein. Anschließend wurden mehrere Schränke geöffnet, allerdings nichts entwendet.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

PKW-Fahrer mit 2,11 Promille gestoppt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, der Polizei einen offensichtlich betrunkenen PKW- Fahrer. Durch die eingesetzten Beamten konnte dieser Verdacht bestätigt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem 42-Jährigen aus Salzgitter wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Polizeikommissariat Peine

