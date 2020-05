POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.05.2020 für den Bereich Peine.

Polizei Salzgitter

Täter drangen in einen Dienstleistungsbetrieb ein.

Peine, Vöhrum, Falkenberger Straße, 12.05.2020, 19:00 Uhr-13.05.2020, 07:40 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang durch eine Tür in das Geschäft verschafft hatten und somit die Räume betreten konnten. Bei der Tatausführung wurde offensichtlich Bargeld in geringer Menge entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

Fahrer eines Pkw beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Ilsede, Gadenstedt, Tiefer Weg, 09.04.2020, 10:40 Uhr. Anlässlich einer Fahrzeugkontrolle überprüften Beamte der Polizei den 21-jährigen Fahrer eines Audi. Hierbei konnten sie ermitteln, dass an dem Fahrzeug entstempelte Kennzeichen montiert waren. Der Pkw war nicht zugelassen und auch nicht versichert. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

