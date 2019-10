Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Neuhausen - Unter Alkoholeinfluss fünf Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 30.09.2019, befährt gegen 22:30 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Würdtweinstraße aus Richtung Bebelstraße kommend. Zunächst aus unbekannter Ursache touchiert der Mann insgesamt fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, beschädigte diese zum Teil erheblich und flüchtet anschließend in unbekannte Richtung.

Kurz nach Eintreffen der verständigten Beamten am Unfallort durchfährt der 42-Jährige erneut die Würdtweinstraße mit hoher Geschwindigkeit. Ein Beamter kann sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Herannahenden 42-Jährigen retten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der der Beschuldigte mit einem Randstein einer Verkehrsinsel kollidiert, kann der Mann schließlich festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem 42-Jährigen 2,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.

Der Sachschaden der fünf beschädigten Fahrzeuge kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Der Beschuldigte muss sich nun mehreren Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch das Zufahren auf den Beamten, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss stellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

